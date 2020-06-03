برنامج مسائي للبكالوريوس في تقنية البنات بالرياض

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المسائي لدرجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة والدبلوم لعدد من التخصصات، وذلك في الكلية التقنية للبنات بالرياض. أوضحت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله النوخاني عسيري أن الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد ممكن للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة، مشيرةً إلى أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يمثل أحد برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تتيح للراغبين الالتحاق بدرجة البكالوريوس تخصص المحاسبة وكذلك الالتحاق بدرجة الدبلوم في التخصصات التالية: التزيين النسائي - التصميم وإنتاج الملابس - المحاسبة - الإدارة المكتبية - التسويق - الدعم الفني - الوسائط المتعددة - شبكات الحاسب الآلي - البرمجة. حددت الكلية بداية التسجيل في البرنامج بتاريخ 22 شوال 1441 لبكالوريوس المحاسبة، وذو القعدة 1441 لبرامج الدبلوم من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالية: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage أشارت إلى عدد من الشروط اللازم توافرها لمن يرغب التسجيل في البرنامج، منها التفرغ التام في أوقات التدريب للموظفة، سواء كانت موظفة متفرغة أو غير متفرغة، وأيضا إذا كانت المتدربة تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج، أو إذا كانت راغبة في الحصول على مؤهل سبق الحصول عليه.



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