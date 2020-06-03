تقنية نجران تبدأ استقبال طلبات تسجيل الفصل الصيفي

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس "الصباحي والمسائي"، ويستمر 5 أيام. وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن عدد المقررات المطروحة للفصل الصيفي بالكلية لبرنامج الدبلوم 22 مقرراً، في مجالات "الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والتقنية الإدارية، والتقنية الميكانيكية، والتقنية الكهربائية، وتقنية المحركات والمركبات، والدراسات العامة واللغة الإنجليزية"، فيما بلغ عدد المقررات لبرنامج البكالوريوس 9 مقررات في مجالات "الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والتقنية الإدارية، والتقنية الكهربائية، والدراسات العامة واللغة الإنجليزية"، مشيراً إلى أن التدريب في الفصل الصيفي سيبدأ الأحد المقبل "عن بعد".



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