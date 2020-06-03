السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 31 مهاجراً غير شرعي



تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

اوقف الأمن التونسي 31 مهاجراً غير شرعي، في سواحل مدينة صفاقس جنوب بتونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية.

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19:40ت م

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