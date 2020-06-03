السعودية اليوم / "اليونيسف" تتبرع بمعدات طبية للأردن لدعم الاستجابة لجائحة كورونا



عمّان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم، تبرعاً لوزارة الصحة الأردنية بإمدادات طبية لدعم استجابة الأردن لجائحة فيروس

وقالت "اليونيسف"، في بيان صحفي، أن معدات الوقاية لأغراض الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، تشمل نصف مليون قناع للعمليات الجراحية، و 10 آلاف قناع واقٍ للوجه، و 10 آلاف نظارة واقية.

// انتهى //

19:38ت م

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عمّان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم، تبرعاً لوزارة الصحة الأردنية بإمدادات طبية لدعم استجابة الأردن لجائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت "اليونيسف"، في بيان صحفي، أن معدات الوقاية لأغراض الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، تشمل نصف مليون قناع للعمليات الجراحية، و 10 آلاف قناع واقٍ للوجه، و 10 آلاف نظارة واقية.// انتهى //19:38ت م0191

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