السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

سجلت نيجيريا اليوم، 416 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف و239 حالة شفاء، و314 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس.

// انتهى //

19:37ت م

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أبوجا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت نيجيريا اليوم، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 10819 إصابة.وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف و239 حالة شفاء، و314 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس.// انتهى //19:37ت م0190

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