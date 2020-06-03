

المدينة المنورة 11 شوال 1441هـ الموافق 03 يونيو 2020م واس

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلةَ بمركز الابتكار والتطوير بالجامعة مبادرة الدرع الطبي ( face shield ) كأداة حماية أولية لمنسوبي القطاع الصحي.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن المبادرة في مرحلتها الأولية يتم تنفيذها داخل الجامعة ودراسة التجربة ورفع التقارير لتطويرها ودراسة أثر ومدى الاستفادة منها، مبيناَ أن المبادرة اعتمدت على إمكانيات مركز الابتكار والتطوير بالجامعة في توفير حامي أولي مساعد لوجه الممارسين الصحيين ويتكون من عدة أجزاء تضمن الحماية ويتم تصنيع القناع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة تتناسب مع محيط الرأس تسهم بحول الله في الحماية الشخصية للممارس الصحي ودعم للأدوات الصحية المستخدمة الأخرى في الحماية.

وأشار إلى أن تصنيع القناع الواحد يستغرق حوالي ١٠ دقائق ويتوقع تقليص المدة مستقبلا مع توفر فرق العمل في هذا المنتج المبتكر.

//انتهى//

19:31ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة طيبة تطلق مبادرة الدرع الطبي "face shield" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.