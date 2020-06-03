5 نصائح هامة لتجنب الذبحة الصدرية

2020-06-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري القلب الدكتور علي عبده، أنه يمكن السيطرة على الذبحة الصدرية، وتقليل عوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بها، موضحًا لـ” متابعات الخليج 365“، أن الذبحة الصدرية ألم في الصدر ناتج عن قلة تدفق الدم إلى عضلات القلب، ولا تمثل تهديدًا للحياة، ولكنها تعد علامة تحذير على خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية.

وينصح الدكتور عبده باتباع (٥) نصائح للوقاية من الذبحة الصدرية وهي:

⁃ اتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن، إذ يعد ذلك أحد أفضل الوسائل لتقليل حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، فنوع الطعام الذي يتم تناوله، وكميته يؤثران في عوامل الخطر الأخرى التي يمكن السيطرة عليها، مثل: نسبة الكوليسترول، ومستوى ضغط الدم، ومستوى السكري، وزيادة الوزن، كما أنه من الضروري تنسيق النظام الغذائي مع مستوى النشاط البدني.

⁃ اختيار نظام غذائي يشجع على تناول الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والدواجن، والأسماك، والبقوليات، والمكسرات، ويحد من تناول الحلويات، والمشروبات المحلاة بالسكر، واللحوم الحمراء.

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⁃ التوقف عن التدخين، وتجنب التدخين السلبي، مثل: التردد على أماكن المدخنين.

⁃ المحافظة على وزن صحي.

⁃ ممارسة النشاط البدني بانتظام، حيث إن النشاط البدني المعتدل الشدة بمعدل 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، يمكن أن يساعد في خفض مستوى ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، والحفاظ على الوزن في مستوى صحي.

ونوّه في ختام حديثه، إن التشخيص يتم بإجراء الفحص البدني، والبحث عن الأعراض، والاستفسار عن عوامل الخطورة، والتاريخ العائلي من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يوصي الطبيب بإجراء فحوصات أخرى.

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