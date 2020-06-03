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حادث دهس وسط لندن وضبط المشتبه به
الشرطة لا ترجح وجود دوافع إرهابية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء عن اعتقال مشتبه فيه، بعد حادث صدمت فيه سيارة مشبوهة شخصين قرب ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.
وذكرت شرطة لندن في بيان لها أن السائق ترك السيارة قبل وصول عناصرها إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن قوات الأمن بادرت إلى إغلاق المنطقة وإجلاء المواطنين منها كإجراء احترازي.
ولفتت الشرطة إلى أن الشخصين اللذين صدمتهما السيارة تعرضا لإصابات ونُقلا إلى المستشفى، دون الكشف عن حالتهما، فيما يعمل عناصر الأمن على فحص السيارة.
وأكدت الشرطة اعتقال شخص بتهمة مخالفات مرورية على خلفية الحادث، وأفادت الشرطة أنها لا ترجح وجود دوافع إرهابية وراء الحادث.
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