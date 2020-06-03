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خبير اقتصادي: على الشركات أن تعلن فورًا آثار جائحة كورونا على أعمالها
توقع عدم تحقيق نسبة النمو في الربعين القادمين رغم نشاط بعض الأسهم مؤخرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا رئيس لجان الحوكمة في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، هشام العسكر، جميع الشركات المدرجة للإفصاح عن أثر جائحة كرونا على نشاطاتها، ومدى تأثير ذلك، بما فيها المتوقع على نتائجها الربعية القادمة.
وتابع العسكر بحسب “العربية نت”: يجب ألّا تتأخر الشركات في الإفصاح؛ وذلك لإيضاح مدى قدرة الشركات في التعامل والتخفيف من وطأة الإغلاق الذي طبق خلال الفترة الماضية.
وأشار هشام العسكر إلى أن هذا يعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة في الشركات، وهي الإفصاح والشفافية والتي يجب أن يطلع عليها المساهمون والمستثمرون أولًا بأول، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وقال: “كان من الطبيعي أن تتفاعل أسهم بعض الشركات مطلع هذا الأسبوع إيجابًا مع بدء عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السعودية، وهذا أمر كان متوقعًا، لكن هذا التفاعل أو الارتفاعات لا تعكس نتائج بعض أو غالبية الشركات في الربع الثاني والثالث القادمين”.
ولفت إلى أنه “من المتوقع أن تظهر النتائج في الربع الثاني والثالث تسجيل خسائر في بعض الشركات، فيما ستسجل شركات أخرى انخفاضًا واضحًا في الأرباح نتيجة اختلال معادلة الموازنة بمعنى أن الإيرادات المتوقعة في الخطط الاستراتيجية السابقة للشركات لن تتحقق بشكل كبير”.
وأوضح العسكر أنه من المتوقع ألّا تتحقق نسبة النمو أيضًا في الربعين القادمين على أقل تقدير بعد جائحة كورونا.
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