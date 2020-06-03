، تركيا.. تدهور في الاقتصاد وازدياد التضخم وهبوط حاد في الليرة وزيادة بالأسعار ،

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قفز التضخم التركي في مايو، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد.
فقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء يوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 بالمائة وزادت الأسعار 1.36 بالمائة على أساس شهري.
والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف الاقتراض في آخر تسعة اجتماعات له بشأن السياسات، إنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
لكن التيسير النقدي المفرط جعل التضخم يرتفع كثيراً فوق معدلات الأساس منذ أواخر 2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأسبوع إنها ستقلص تكاليف قروض السيارات والرهون لأجل 15 عاماً، في حين قالت وكالة موديز إن انكماشاً اقتصادياً متوقعاً بنسبة خمسة بالمائة هذا العام سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة.
جاءت قفزة التضخم في مايو في الوقت الذي بلغت فيه الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق. وتنتعش العملة التركية منذ ذلك الحين، إذ لامست يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ العاشر من أبريل. لكنها هبطت 0.7 بالمائة يوم الأربعاء، ولا تزال منخفضة بنحو 12 بالمائة هذا العام.
تركيا.. تدهور في الاقتصاد وازدياد التضخم وهبوط حاد في الليرة وزيادة بالأسعارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-03
قفز التضخم التركي في مايو، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد.
فقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء يوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 بالمائة وزادت الأسعار 1.36 بالمائة على أساس شهري.
والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف الاقتراض في آخر تسعة اجتماعات له بشأن السياسات، إنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
لكن التيسير النقدي المفرط جعل التضخم يرتفع كثيراً فوق معدلات الأساس منذ أواخر 2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأسبوع إنها ستقلص تكاليف قروض السيارات والرهون لأجل 15 عاماً، في حين قالت وكالة موديز إن انكماشاً اقتصادياً متوقعاً بنسبة خمسة بالمائة هذا العام سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة.
جاءت قفزة التضخم في مايو في الوقت الذي بلغت فيه الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق. وتنتعش العملة التركية منذ ذلك الحين، إذ لامست يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ العاشر من أبريل. لكنها هبطت 0.7 بالمائة يوم الأربعاء، ولا تزال منخفضة بنحو 12 بالمائة هذا العام.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
05:08 PM
وكالة موديز: الانكماش الاقتصادي سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة
قفز التضخم التركي في مايو، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد.
فقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء يوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 بالمائة وزادت الأسعار 1.36 بالمائة على أساس شهري.
والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف الاقتراض في آخر تسعة اجتماعات له بشأن السياسات، إنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
لكن التيسير النقدي المفرط جعل التضخم يرتفع كثيراً فوق معدلات الأساس منذ أواخر 2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأسبوع إنها ستقلص تكاليف قروض السيارات والرهون لأجل 15 عاماً، في حين قالت وكالة موديز إن انكماشاً اقتصادياً متوقعاً بنسبة خمسة بالمائة هذا العام سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة.
جاءت قفزة التضخم في مايو في الوقت الذي بلغت فيه الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق. وتنتعش العملة التركية منذ ذلك الحين، إذ لامست يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ العاشر من أبريل. لكنها هبطت 0.7 بالمائة يوم الأربعاء، ولا تزال منخفضة بنحو 12 بالمائة هذا العام.
، تركيا.. تدهور في الاقتصاد وازدياد التضخم وهبوط حاد في الليرة وزيادة بالأسعار ،
المصدر : الخليج 365
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