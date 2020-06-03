، بيان مشترك.. مصر والإمارات ترحبان باستئناف المفاوضات الليبية ،

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رحّبت مصر والإمارات بإعلان الطرفين المتحاربين في ليبيا الاتفاق على استئناف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
ودعت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.
وشددت الدولتان على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.
بيان مشترك.. مصر والإمارات ترحبان باستئناف المفاوضات الليبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-03
رحّبت مصر والإمارات بإعلان الطرفين المتحاربين في ليبيا الاتفاق على استئناف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
ودعت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.
وشددت الدولتان على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:22 PM
دعتا إلى الالتزام بالعملية السياسية
رحّبت مصر والإمارات بإعلان الطرفين المتحاربين في ليبيا الاتفاق على استئناف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
ودعت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وعبر مسار مؤتمر برلين.
وشددت الدولتان على أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
وتمخضت عن مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار، لكن تلك المبادرة تعثرت قبل أن يعلن الطرفان هذا الأسبوع عن استعدادهما لاستئناف المحادثات.
، بيان مشترك.. مصر والإمارات ترحبان باستئناف المفاوضات الليبية ،
المصدر : الخليج 365
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