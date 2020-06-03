، "ترشيد" تساهم في صندوق الوقف الصحي لمواجهة تداعيات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملة بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها خلالها أكثر من 8,6 مليون ريال

بادرت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد ) وعددٌ من شُركائها المتميزين بالمساهمة لدعم صندوق الوقف الصحي؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في هذه الحملة أكثر من 8,6 مليون ريال؛ انطلاقًا من الواجب الوطني واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية بأهمية مساندة الجهات الصحية في المملكة تجاه محاصرة وباء كورونا COVID–19.

تأتي هذه المساهمة لتوفير أجهزة التنفس الصناعية، وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، وأدوات الوقاية الصحية للأطباء والممارسين الصحيين، ومعقمات المنشآت الطبية، بالإضافة إلى خدمة المحاجر الطبية، والغسيل لمرضى الفشل الكلوي، وكل ما تستدعي الضرورة دعمه بأولوية قصوى بحسب تقديرات وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن شركة ترشيد قد أطلقت حملة لدعوة بقية شركات خدمات كفاءة الطاقة في المملكة للمساهمة في الصندوق وفق البرامج والبنود المخصصة بشكل أساس، ومما تجدر الإشارة إليه أن عدد شركات كفاءة الطاقة قد ارتفع من أربع شركات في العام 2017 إبّان تأسيس شركة ترشيد، إلى 46 شركة مع نهاية العام 2019م.فيروس كورونا الجديد