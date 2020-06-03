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كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن صدور قرار عاجل بنقل جميع العيادات في مستشفى القطيف المركزي إلى المراكز الصحية واستقبال المرضى في هذه المراكز بدلاً من المستشفى.
وقال القرار، الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: نظراً لاستمرار جائحة كورونا وازدياد أعداد المصابين بالفيروس، فقد تقرر نقل جميع العيادات التي يمكن نقلها إلى المراكز الصحية، وإرسال أسماء التخصصات لتوفير الأماكن في المراكز الصحية بصورة عاجلة.
يُذكر أن محافظة القطيف سجّلت أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية، بينما سجلت نفس المحافظة خلال اليومين الماضيين أكثر من 140 حالة.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 06:01 PM
القرار صدر بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن صدور قرار عاجل بنقل جميع العيادات في مستشفى القطيف المركزي إلى المراكز الصحية واستقبال المرضى في هذه المراكز بدلاً من المستشفى.
وقال القرار، الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: نظراً لاستمرار جائحة كورونا وازدياد أعداد المصابين بالفيروس، فقد تقرر نقل جميع العيادات التي يمكن نقلها إلى المراكز الصحية، وإرسال أسماء التخصصات لتوفير الأماكن في المراكز الصحية بصورة عاجلة.
يُذكر أن محافظة القطيف سجّلت أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية، بينما سجلت نفس المحافظة خلال اليومين الماضيين أكثر من 140 حالة.
، مصادر لـ"الخليج 365": نقل عيادات القطيف المركزي للمراكز الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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