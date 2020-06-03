السعودية | سمو وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:26 مساءً, 3 يونيو 2020 م المناطق _ الرياض استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تم بحث الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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