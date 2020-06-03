شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة تقويم التعليم» : تمديد الاختبار التجريبي حتى الساعة 10 مساء غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، أنه استجابةً لما واجهته نسبة 5٪ من الطلبة من عدم أداءهم الاختبار التجريبي خلال الأيام الماضية، تم تمديد فترة الاختبار حتى يوم غدٍ الخميس الساعة 10 مساءً، لذا نأمل المبادرة لأداء الاختبار.

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