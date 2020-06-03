شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. إزالة مباني أيلة للسقوط لبدء أعمال تطوير حي السلامة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقا حملة على الحي بمشاركة وزارات الصحة والموارد البشرية والتجارة وشرطة جدة ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا ، وتم رصد العديد من المخالفات أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومساكن العمالة مهددة بالانهيار .
وأضاف : تم إزالة بعض هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي اوالمخاطر التي يشكلها على السكان.
وقامت البلدية مؤخرا بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية، حيث تم إغلاق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.
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