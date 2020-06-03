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صور.. بلدية بلقرن تزيل تعديات على 4 آلاف م2
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن
أزالت بلدية بلقرن تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها ٤ آلاف متر مربع بقرية وادي دحيم، بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية المختصة بالمحافظة.
وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء حوش وخزان، حيث تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مبينًا أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات بعدما قام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية.
وشدد “البارقي” على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، أو تعديات على الممتلكات العامة وتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.
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