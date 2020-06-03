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تطبيق أعلى الغرامات على مصنع مخالف لإنتاج سائل تلميع المركبات ببارق
مصادرة المواد المستخدمة وتطبيق لائحة الجزاءات
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
أسفرت الرقابة الصحية المكثفة من بلدية محافظة بارق ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بمركز جمعة ربيعة اليوم عن ضبط مصنع يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، تديره عمالة وافدة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية صادرت جميع المواد المستخدمة في صنع وتجهيز المواد السائلة، وجرى إغلاق المحل مباشرة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بالحد الأعلى.
وأكد أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين للاشتراطات البلدية، وأنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية لضمان الصحة العامة، لافتًا إلى أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخدمات أو أي ملحوظة أخرى تقع ضمن اختصاصات البلدية.
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