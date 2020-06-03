صور.. طلاب جامعة جازان يشاركون في تعقيم 20 مسجدًا

2020-06-03

متابعات الخليج 365- جازان

دشنت جامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة تعقيم الجوامع والمساجد، في عدد من القرى والمحافظات بتنظيم من وحدة العمل التطوعي بالعمادة وبمشاركة أعضاء نادي الجوالة بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم ومساندة جهود الجهات الحكومية تجاه فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن التعقيم شمل 20 مسجدًا وجامعًا.

وأشار الدكتور الحكمي إلى أن العمادة كثفت منذ اليوم الأول جهودها بتعقيم الجوامع والمساجد في القرى والمحافظات بمنطقة جازان، وفقًا للإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع التقيد بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

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