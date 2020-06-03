صور.. شوارع مكة خالية من السيارات والمارة مع دخول منع التجول

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة مهامها في حفظ الامن إلى جانب تطبيق أمر منع التجول من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورصدت ” واس ” خلال فترة منع التجول خلو الشوارع والطرقات من السيارات والمارة استشعارا من الجميع من مواطنيين ومقيمين بتكاتف وتظافر الجهود من خلال أهمية البقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

كما وثقت ” واس ” من خلال عدسات مصوريها كذلك الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع حيث قابل ذلك تعاون تام من المواطنين بالتزام كامل ووعي مجتمعي بالبقاء في المنزل وقضاء كافة الاحتياجات التموينية والغذائية والطبية من خلال استخدام تطبيقات التوصيل الذكية .



Advertisements

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19