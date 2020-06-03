السعودية | النيابة العامة: تعيين 53 امرأة في السلك القضائي

شكرا لقرائتكم النيابة العامة: تعيين 53 امرأة في السلك القضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة السعودية، ويأتي ذلك تعزيزاً لمكانتها وحضورها في السلك القضائي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أنه تم تعيين (53) امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عدد من أفرع النيابة في السعودية.

وأضاف: "أن تعيين المرأة كعضو نيابة يأتي ضمن أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة السعودية، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية في المملكة".

وأشار إلى أن الأعضاء الجدد 156 – رجالاً ونساء – حصلوا على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة اختصاص دقيق ونوعي قبل تعيينهم كأعضاء في النيابة لتأهيلهم للقيام بمسؤوليات أعمالهم، وإمدادهم بمواد علمية ممزوجة بالجانب العملي اللازم للعمل النيابي والقضائي.