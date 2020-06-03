محمد بن مسعود - الدمام - القرار جاء بالاتفاق مع الأندية أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية، فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية. 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 05:52 PM Advertisements القرار جاء بالاتفاق مع الأندية بعد تعثُّره أكثر من مرة .. إلغاء الدوري العراقي بسبب فيروس كورونا بعد تعثُّره أكثر من مرة .. إلغاء الدوري العراقي بسبب فيروس كورونا أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية، فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية. الكلمات المفتاحية ، بعد تعثُّره أكثر من مرة .. إلغاء الدوري العراقي بسبب فيروس كورونا ،

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