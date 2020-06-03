، بمشاركة القاسم والبكر.. "الآسيوي" يجتمع من أجل تنسيق جدولة بطولاته ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، في الاجتماع الذي عقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا في دائرة المسابقات اليوم الأربعاء مع ممثلي الاتحادات الكروية المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا بغرب القارة.

وذلك لدراسة خارطة مستقبل المباريات المتبقية من المسابقات التي تقع تحت مظلته بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد بنظام الاتصال المرئي "عن بعد"، مناقشة المواعيد المقترحة من الاتحاد الآسيوي ورفع التوصيات للجان المختصّة لآلية تنظيم استكمال المسابقات التي تقع تحت مظلته.

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