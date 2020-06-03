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سجلت لبنان 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 6 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1256 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2066 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 724 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 05:09 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية.. إجراء 2066 فحصًالبنان: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت لبنان 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 6 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1256 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2066 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 724 حالة شفاء.
، لبنان: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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