إغلاق 32 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها، إغلاق 32 منشأة خلال الفترة من 8 – 10 شوال 1441هـ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات المحددة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي قامت بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق خلال المرحلة الثانية من قرار رفع الحظر الجزئي، والذي يمتد من الساعة 6 صباحًا حتى الثامنة مساء؛ حيث رصدت الفرق الرقابية الميدانية 2256 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات شملت 434 مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، و121 مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و83 بالتكدس في مساكن العمالة، فضلًا عن 606 بسبب مزاولة نشاط بدون تصريح استثناء، و1012 مخالفة؛ بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

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وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية بإتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

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