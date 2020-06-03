مجلس الشورى يُقرّ مشروع الضمان الاجتماعي.. والأعضاء: يحمي المستفيدين

وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء، في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة «عن بُعد» المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى ضمان حدٍّ أدنى من الدخل يلبّي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.

وأوضح مجلس الشورى، أن نظام الضمان الاجتماعي يعمل كذلك على تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

وأكد الشورى، أن مشروع النظام يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي ركّزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقّي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.