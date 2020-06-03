وزارة النقل: 4 خطوات لتعويض صاحب المركبة من عيوب الطريق

كشفت وزارة النقل عن الخطوات الواجب على الشخص اتباعها في حال حدوث ضرر أو تلف في مركبته بسبب عيوب في الطريق للحصول تعويض تكلفة الإصلاح، وحددت الوزارة 4خطوات يجب على الشخص اتباعها:

أولاً– إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع ضمان عدم إعاقة حركة السير.

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ثانيًا– الاتصال بالمرور أو بأمن الطرق للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.

ثالثًا– يتم توجيه التقرير من المرور أو أمن الطرق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة.

رابعًا– يقوم فرع الوزارة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.