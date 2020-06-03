بالفيديو.. «الموارد البشرية» تحدد موقف الموظفين المشمولين بنظام «ساند»

تطرّقت لطبيعة العلاقة بينهم وبين صاحب العمل..
شددت وزارة الموارد البشرية على أن الموظفين المشمولين بنظام ساند لا يحقّ للمنشأة أن تلزمهم بالعمل، مشيرة إلى أنه في حال موافقة الموظف أن يعمل فعلى صاحب العمل أن يعوّضه عن الفترة الزمنية التي يعمل بها بالتراضي بينهما.
وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إنه لا يحق لأي منشأة أو مؤسسة أو قطاع استفاد من نظام «ساند» إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف.
جاء ذلك ردًا على تساؤل خلال لقائه مع قناة «الإخبارية» حول مدى أحقية المنشأة التي استفادت من نظام «ساند» إنهاء التعاقد مع موظفيها.
ومضى «الهزاني» قائلًا: «أنه في حال مخالفة ذلك من قبل المنشأة فإنه سيتم تطبيق عقوبة بحقها تصل إلى 10 آلاف ريال».
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