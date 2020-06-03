مبادرة «عودة» تنهي مغادرة أكثر من 12 ألف مستفيد من جميع الجنسيات

بلغ عدد المسَجّلين في مبادرة «عودة» المتاحة من خلال منصة «أبشر» من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرات بأنواعها كافة خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال، حوالي 178.452 مستفيدًا من مختلف الجنسيات.

وأنهت المبادرة مغادرة 12.798 مستفيدًا، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم؛ حيث تمكن مبادرة «عودة» الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة «الخروج والعودة، والنهائي» والتأشيرات بأنواعها كافة من السفـر جوًا إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.

ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة «عودة» في منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: «رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول»، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في منصة «أبشر»، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.

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وتتم هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي «وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية»، بالإضافة للقطاعات الأمنية «مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية».

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