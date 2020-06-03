مجلس الشورى يوافق على نظام «التكاليف القضائية»

في جلسته الـ 43 عن بُعد..
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة «عن بُعد» المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان على نظام التكاليف القضائية.
كما وافق المجلس على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم «50 / أ» ورقم «56» من اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944م»، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
وطالب مجلس الشورى الهيئة الملكية لمحافظة العلا بوضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا، بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في الفعاليات كافة التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى، سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.
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