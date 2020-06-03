شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، على الخطوات الاحترازية التي اتخذها مطار الملك سعود بالمنطقة, وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس ( كورونا ) المستجد .

ولدى وصول سموه مقر المطار تجول في صالة السفر، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير مطار الملك سعود بالباحة المهندس فيحان بن محسن الغامدي، عن الإجراءات التي تم تطبيقها لاستقبال وتوديع المسافرين من وإلى المطار الذي سيبدأ استقبال أولى رحلاته يوم الأحد القادم بمشيئة الله، مشيراً إلى أنه تم توفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين المسافرين عبر المطار وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

وأكد وجود الفرق الصحية بالمطار للكشف على القادمين، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل مستمر، ومنها الأرضيات والكونترات وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والعفش وعمل التهوية الازمة لها .

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بعد ذلك التقى سمو أمير منطقة الباحة رئيس لجنة استلام موقع مشروع تطوير مطار الملك سعود المهندس عبدالرحمن الزهراني، حيث استعرض لسموه مراحل تنفيذ المشروع الذي سيقام على مساحة 23 ألف متر مربع وبتكلفة تقدر بأكثر من 367 مليونًا و 700 ألف ريال، ويشمل مدرجاً لهبوط وتوقف الطائرات، وصالات السفر التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو مليون مسافر سنوياً، واستيعاب 7 رحلات سفر خلال الساعة الواحدة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف .

إثر ذلك شاهد سموه التجهيزات الخاصة بوحدة أمن المطار, مستمعاً لشرح من مدير وحدة أمن المطار العقيد بندر بن راجح البقمي، عن الأجهزة الحديثة عالية التقنية التي حرصت المملكة على الاستفادة منها بمطاراتها، بهدف توفير أقصى معدلات الأمن للمسافرين، مع المحافظة على راحتهم في ذات الوقت .

ونوه سمو الأمير حسام بن سعود بما اتخذته الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، التي لم تألُ جهداً للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مشيداً سموه بالإجراءات التي طبقها مطار الملك سعود للحفاظ على سلامة المسافرين .