السعودية | السعودية.. 2171 إصابة جديدة وتعافي 2369

شكرا لقرائتكم السعودية.. 2171 إصابة جديدة وتعافي 2369 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 2171 حالة جديدة، توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما تم تسجيل تعافي 2369.
وسجلت الرياض 683 إصابة، وجدة 418، ومكة المكرمة 279، والمدينة المنورة 167.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تغطي الفترة إلى 20 يونيو 2020م.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).
وشددت على إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل في الأماكن العامة.
وإقفال صالات الأكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.
والصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.
وتخصيص غرفة عزل في المبنى، وتطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.
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