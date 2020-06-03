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سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2171 حالة.
وتوزعت الـ1680 حالة على: الرياض 683، وجدة 418، ومكة 279، والمدينة المنورة 167، والدمام 133 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.
وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 91182 حالة، منها 22444 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 68159 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 579 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 03:53 PM
"الصحة": سجلت المملكة اليوم 2171 إصابة جديدة بالفيروس المستجد
سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2171 حالة.
وتوزعت الـ1680 حالة على: الرياض 683، وجدة 418، ومكة 279، والمدينة المنورة 167، والدمام 133 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.
وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 91182 حالة، منها 22444 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 68159 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 579 حالة وفاة.
، 5 مدن سعودية تسجل 1680 إصابة جديدة بكورونا.. الرياض 683 ،
المصدر : الخليج 365
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