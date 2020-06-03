، متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 70 ألفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ70 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 68159 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 68159 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2369 حالة تعافٍ جديدة.فيروس كورونا الجديد