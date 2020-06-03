محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160 أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.قطر فيروس كورونا الجديد 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 03:44 PM Advertisements ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160 قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160. الكلمات المفتاحية ، قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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