محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020، تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 91182 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة ولله الحمد. "الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 91182 عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-03 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020، تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 91182 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة ولله الحمد. Advertisements 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 03:32 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020، تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 91182 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة ولله الحمد. ، "الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 91182 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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