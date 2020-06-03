السعودية | “الرياض الخضراء”… مشروع بيئي طموح لجودة الحياة

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ يوسف المطيري

يعد مشروع الرياض الخضراء واحد من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم، وأحد مشاريع الرياض الـ4 الكبرى التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس 2019 ضمن رؤية 2030 والتي تهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة المساحة الإجمالية لها في العاصمة الرياض.

ويشمل المشروع على زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في جميع أنحاء الرياض من الشوارع والطرقات ومواقف السيارات ومطار الملك خالد الدولي والمنتزهات والمساجد والمدارس والمنشآت الأكاديمية.

كما سيتم إنشاء محطات جديدة للري والتي تعتمد على المياه المعالجة التي كان يتم هدرها من قبل، حيث سيتم الآن استخدامها لخدمة مشروع تشجير الرياض.

وسيرفع المشروع عند الانتهاء منه نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متر، كما سيساهم مشروع الرياض الخضراء في رفع نسبة المساحات الخضراء في الرياض إلى 9%، مما سيساعد على تنقية الجو والمساهمة في انخفاض درجات الحرارة.

وستتميز أنواع الأشجار التي ستُزرع بأنها من البيئة المحلية الملائمة لدرجة الحرارة في مدينة الرياض، ومن أبرزها أشجار السدر البلدي، والطلح النجدي والغاف الخليجي، وتتميز بتغطيتها مساحات كبيرة موفرة الظل المطلوب.

ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ 48 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بجانب تصميم وتنفيذ 3250 حديقة داخل الأحياء السكينة، وتشجير 2000 كيلومتر من الطرق الرئيسية في المدينة، و7600 كيلومتر من الشوارع الداخلية في الأحياء، وتشجير 5100 مسجد، و3900 مدرسة، و175 مستشفى، و1600 مبنى عام، و2000 ساحة مواقف سيارات، كما يتضمن البرنامج تشجير 272 كيلومتراً من الأودية في المدينة، و1100 كيلومتر من الأحزمة الخضراء ضمن خطوط المرافق العامة.

ويؤكد مختصون في البيئة، أن للأشجار والغطاء النباتي دوراً بيئياً في الحد من المشاكل الناجمة عن التلوث البيئي من خلال خفض درجة الحرارة بمعدل يصل إلى 8 درجات مئوية مقارنة بالمناطق الخالية من الأشجار؛ مما يقلل استهلاك الطاقة في تبريد المباني، إضافة إلى خفض نسبة الأتربة والغبار بنحو 30 إلى 40 في المائة مقارنة بالمناطق الخالية من النباتات.