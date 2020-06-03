شكرا لقرائتكم خبر عن 2369 حالة تعافي جديدة من كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم، تسجيل 2369 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 68159 حالة.

وقالت الوزارة أنها سجلت اليوم 2171 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة ليصل إجمالي الإصابات إلى 91182 حالة .