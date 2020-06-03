شكرا لقرائتكم خبر عن «نعود بحذر» .. حملة توعوية للاحترازات الوقائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مع بدء المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية حملة توعوية تحت شعار " نعود بحذر " عبر اللوحات الإعلانية والإلكترونية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ، وذلك من مبدأ حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) ، حيث تضمنت الحملة نشر عدد من المفاهيم التوعوية التي تبين الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الأولى من العودة إلى الحياة الطبيعية .

وترتكز الحملة على حث المجتمع اتباع النظم الوقائية والتباعد الاجتماعي ، و التأكيد على غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل واتباع الإجراءات الاحترازية في المحال التجارية وأسواق التجزئة وأسواق النفع العام، وأيضا المطاعم والمقاهي من أجل بيئة صحية سليمة للمتسوقين والبائعين بما يضمن الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.

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وبينت الأمانة أنها تحرص في المقام الأول على توعية المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وانتشارها ، مؤكدةً تنوع الحملة ما بين اللوحات الثابتة في الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية في الشوارع الرئيسة.

وأكدت الأمانة بأن جميع إجراءات العودة للحياة الطبيعية تتطلب الحرص على اتباع التعليمات الوقائية والالتزام بها والتي أوصت بها الجهات المعنية لكي لا نخسر أحبابنا وأصدقائنا ونكون سبباُ في نشر العدوى ، مبينةً أن الجانب التوعوي لدى المواطنين والمقيمين عالٍ وسيتبعون كل ما ينشر في جميع المواقع بالمنطقة لسلامتهم .

وأوضحت انها حرصت على نشر جميع النظم الوقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافة حسابات الأمانة الرسمية، وكذلك الرسائل النصية، بالإضافة إلى تنوع طرق نشرها من خلال تصاميم الانفوجرافيك ومقاطع الفيديو، وأيضا الأخبار الصحفية لكي تكون في متناول الجميع لتتبع ويتقيد بها ، داعيةً إلى التواصل المستمر معها في حال وجود أي استفسارات عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .