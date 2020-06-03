شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان : تدابير سريعة ضد محتوى ينتهك حقوق الطفل والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد :"اطلعت على محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر، و قامت الهيئة باتخاذ تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص. مضيفاً :"حماية حقوق الطفل مسؤوليتنا جميعاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حقوق الإنسان : تدابير سريعة ضد محتوى ينتهك حقوق الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.