شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مدينة الملك سعود الطبية تقدم جهوداً كبيرة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وجه وزير الصحة د. توفيق الربيعة في الاجتماع اليومي لمركز القيادة والتحكم بمدينة الملك سعود الطبية ، شكره وتقديره لكافة منسوبي المدينة على ما يقدمونه من جهود كبيرة في مواجهة جائحة كورونا.
وثمن المدير العام التنفيذي للمدينة دعمه وكلماته المحفزة لكل العاملين في المدينة.
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