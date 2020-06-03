قطر تسجل حالتي وفاة و1901 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45 حالة.



وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إنه تم تسجيل 1901 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 62160 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1506 حالات شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 37542 حالة.