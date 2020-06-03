شكرا لقرائتكم تسجيل 738 حالة كورونا جديدة في عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-03 تسجيل 738 حالة كورونا جديدة في عُمان الإجمالي 13538 تعافى منهم 2845 متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 738 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي إلى 13538 حالة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها إن 324 حالة لمواطنين عمانيين و414 حالة لوافدين. Advertisements كما أعلنت الصحة العمانية عن تعافي 2845 شخصًا من 13538 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 67 حالة.



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