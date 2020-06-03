الإمارات تعلن تسجيل 596 حالة كورونا جديدة وشفاء 388

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم عن تسجيل 596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 35,788 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 269 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 388 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18,726.

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