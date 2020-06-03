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تطبيق توكلنا: الخروج للحالات الإنسانية وقت منع التجول يحتاج تصريحًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد تطبيق توكلنا التأكيد على أهمية الحصول على تصريح تنقل عند الخروج للحالات الإنسانية أو الوفاة.
وقال تطبيق توكلنا عبر تويتر: عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام: (هنا).
يذكر أن المملكة قد بدأت يوم الأحد الماضي في تطبيق المرحلة الثانية من رفع الإجراءات الاحترازية تدريجيًا حيث تقرر تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
كما تقرر السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كذلك تقرر استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
أيضًا تقرر رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما تقرر رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
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