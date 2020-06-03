الدراجات النارية تخضع للمقاييس البيئية.. والأرصاد لـ” المواطن”: حماية الإنسان أولًا

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الدراجات النارية تخضع للمقاييس البيئية.. والأرصاد لـ” متابعات الخليج 365”: حماية الإنسان أولًا
تتمثل في انبعاثات المركبة ومستويات الضوضاء
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع تويتر، أن الدارجات النارية تخضع للمقاييس البيئية الصادرة من الهيئة، موضحة أن هذه المقاييس تتمثل في انبعاثات المركبة ومستويات الضوضاء، إذ تقوم فرق التفتيش في الأرصاد وحماية البيئة بمخالفة هذه المركبات في حال تجاوزها للمقاييس البيئية المحددة.
وحول أهمية المقاييس البيئية قال المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قامت بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان، والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وتطبيق نهج الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المقاييس تهدف إلى الإيفاء بالتزامات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نحو حماية البيئة، ولتواكب متطلبات الحاضر، واحتياجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء.
ودعا القحطاني في ختام تصريحه الجميع إلى المساهمة في المحافظة على البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث، وصون مواردها الطبيعية في الحاضر والمستقبل.
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