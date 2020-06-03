السعودية | تفاصيل كسوف الشمس المهيب.. وهذه مواقع مشاهدته بالسعودية

شكرا لقرائتكم تفاصيل كسوف الشمس المهيب.. وهذه مواقع مشاهدته بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الكسوف الحلقي الذي حدث في يوم 26 ديسمبر 2019 وشوهد في شرق السعودية، أوضح الجغرافي في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أنه سيُشاهد كسوف ‏شمسي حلقي آخر في أقصى جنوب المملكة.

كما سيشاهد في اليمن وعمان، وفي قارة أفريقيا في خمس دول (الكونغو، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، وإريتريا) وفي آسيا في 4 دول (باكستان، الهند، الصين، وتايوان) ثم ينتهي في المحيط الهادئ، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020م، حيث سيحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 99%، وذلك في مسار خط الكسوف الحلقي والذي سيمر فوق أقصى جنوب السعودية، والـ 1% المتبقية من الشمس ستظهر على هيئة حلقة مضيئة ملتهبة مهيبة تُطوّق القمر المحاق الأسود، وهذا هو النوع الثالث للكسوف وهو الحلقي وهو الأشد إبهاراً وتخويفاً.

تجدر الإشارة إلى أن الكسوف الحلقي القادم سيتزامن مع ظاهرة فلكية سنوية، وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان، إيذاناً ببدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، ومدار السرطان يمر من فوق وسط السعودية تقريباً.

متى يحدث الكسوف الحلقي؟

هذا وأكد المسند: "يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون قُطر القمر في القبة السماوية والظاهر للعيان، أصغر من قطر الشمس، وهذا يقع عندما يكون القمر بعيداً عن الأرض (في نقطة الأوج؛ لكون مداره بيضاوياً)، أو عندما تكون الأرض قريبة من الشمس، وفي هذه الحالة لا يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض؛ فيتشكل الكسوف الحلقي لكون قرص الشمس (الظاهر للعيان) أكبر من قرص القمر، في حين عندما يكون قطر القمر مساوياً لقطر الشمس عندها يحدث الكسوف الكلي، حيث يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض. من هنا سنشاهد قرص القمر الأسود أصغر من قرص الشمس الملتهب بقليل، وبسبب هذه الأبعاد الهندسية الدقيقة والعجيبة سيتشكل الكسوف الحلقي".

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وقال "يلاحظ أنه لن يُشاهد ‏الكسوف الحلقي إلا في شريط مكاني ضيق جداً، يمر من وسط إفريقيا مروراً بجنوب الجزيرة العربية، ثم يخترق 4 دول آسيوية، ويقدر عرضه عند مروره في الربع الخالي بنحو 40كم فقط، ولن تتجاوز فترة الكسوف الحلقي في سماء السعودية نحو 59 ثانية فقط، أما الكسوف الجزئي على مستوى سماء السعودية فلن يقل طوله عن 133 دقيقة في الشمال الغربي، ونحو 179 دقيقة في الجنوب الشرقي، وهذا سوف يشاهد الكسوف الجزئي في كل الدول العربية ومعظم أفريقيا وآسيا، وجنوب أوروبا وشمال أستراليا". ‏



بداية ونهاية الكسوف الحلقي:



أول موقع يبدأ عنده الكسوف الجزئي الساعة: 06:46ص‏ (يشاهد في أفريقيا)،

أول موقع يبدأ عنده الكسوف الحلقي: 07:47 ‏ (يشاهد في أفريقيا)،

ذروة الكسوف: 09:40ص (يشاهد شمال الهند)، آخر موقع ينتهي عنده الكسوف الحلقي 11:32 ‏(في غرب المحيط الهادئ)‏،

آخر موقع ينتهي عنده ‏الكسوف الجزئي 12:34 (في غرب المحيط الهادئ وشمال أستراليا)‏، وتجدر الإشارة إلى أن حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب باتجاه الشرق؛ بسبب دوران القمر حول الأرض، وعليه سيبدأ الكسوف من إفريقيا وينتهي في غرب المحيط الهادئ.

البداية والنهاية

كما أوضح المسند، أن ‏الكسوف الحلقي سيشاهد فوق منطقة طولها 590كم فوق صحاري الربع الخالي جنوب السعودية، وهذا يشمل محافظة الخرخير ومركز عردة جنوب الربع الخالي، وفي محافظة الخرخير سيشاهد كسوف حلقي بنسبة 99%، حيث سيبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 07:02، ونهايته 09:53، وفي منتصفه سيقع الكسوف الحلقي والذي سيستمر نحو 33 ثانية فقط، وطول فترة الكسوف الجزئي ساعتان و50 دقيقة، والخرخير المحافظة الوحيدة في السعودية التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها، كما أن صنعاء العاصمة الوحيدة في العالم التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها.

ولأن جرم القمر يتحرك ببطء شديد من الغرب إلى الشرق فإن الكسوف سيبدأ من الجزء العلوي الأيمين من قرص الشمس، وسوف تتشكل على هيئة هلال كبير خاصة في أقصى الجنوب السعودي، ثم يصغر الهلال الشمسي شيئاً فشيئاً حتى يصبح هلالاً نحيلاً جداً، أفضل رؤية في الحدود الجنوبية للسعودية في مشهد تقشعر منه الأبدان، ثم بعد أن ينتصف الكسوف يبدأ يتشكل هلال مقلوب قرناه إلى الأسفل فيكبر شيئاً فشيئاً حتى ينجلي الكسوف، والمشهد يكون أكثر دهشة كلما توجهنا ناحية الجنوب السعودي أو في اليمن ووسط عمان حيث خط الكسوف الحلقي يمر من هناك