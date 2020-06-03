، الصين تنفي تباطؤها في مشاركة معلومات كورونا مع الصحة العالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تقرير إخباري أفاد بأن المنظمة تشعر بخيبة أمل تجاه بكين

برّأت الصين نفسها، اليوم الأربعاء، نافيةً صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية يومية، رداً على سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أن معلومات التقرير غير صحيحة.

وورد في التقرير أن منظمة الصحة العالمية تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركتها بالمعلومات التي كانت لديها عن الفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد