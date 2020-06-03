شكرا لمتابعة خبر عن طائرات درون وغواصة لاسلكية للبحث عن مفقود بوادي الحائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، أنه ورد للفريق بلاغًا عن مفقود في وادي الحائر جنوب مدينة الرياض.
وتحرك عدد من الأعضاء بالفريق للبحث عنه من خلال مركبات مجهزة، وطائرات تصوير (درون)، وغواصة لاسلكية، فيما جاري البحث عنه.
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