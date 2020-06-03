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طائرات درون وغواصة لاسلكية للبحث عن مفقود بوادي الحائر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، أنه ورد للفريق بلاغًا عن مفقود في وادي الحائر جنوب مدينة الرياض.

وتحرك عدد من الأعضاء بالفريق للبحث عنه من خلال مركبات مجهزة، وطائرات تصوير (درون)، وغواصة لاسلكية، فيما جاري البحث عنه.

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