شكرا لمتابعة خبر عن الأحمري يلمح لعودة الوضع إلى ما قبل 5 شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):المح الكاتب عضوان الأحمري الي عودة الوضع بالمملكة لما قبل 5 شوال، وذلك بعد ارتفاع الحالات الحرجة أمس الثلاثاء.
وقال الأحمري بأن ارتفاع الحالات الحرجة في المملكة قد يضطر ها في اليومين القادمين لإعادة الوضع إلى ما قبل ٥ شوال.
وأكد الأحمري على “الوعي أولاً” مشيراً إلى أنها أغضبت البعض عند كتابتها سابقاً واتهم الوافدين أنهم سبب كورونا ، متسائلاً اليوم من السبب؟ ” .
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