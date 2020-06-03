شكرا لمتابعة خبر عن الأحمري يلمح لعودة الوضع إلى ما قبل 5 شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

المح الكاتب عضوان الأحمري الي عودة الوضع بالمملكة لما قبل 5 شوال، وذلك بعد ارتفاع الحالات الحرجة أمس الثلاثاء.

وقال الأحمري بأن ارتفاع الحالات الحرجة في المملكة قد يضطر ها في اليومين القادمين لإعادة الوضع إلى ما قبل ٥ شوال.

وأكد الأحمري على “الوعي أولاً” مشيراً إلى أنها أغضبت البعض عند كتابتها سابقاً واتهم الوافدين أنهم سبب كورونا ، متسائلاً اليوم من السبب؟ ” .